Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, seçim sürecine girilirken gündeme gelen üye listeleriyle ilgili iddialara sert ifadelerle yanıt verdi. Oda yönetiminin herhangi bir adaya ya da gruba üye bilgisi verdiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Demir, bu tür iddiaların hem hukuki hem de vicdani olarak kabul edilemez olduğunu dile getirdi ve sözlerini yasal çerçeveye dayandırarak sürdürdü.

LİSTE PAYLAŞMAK KANUNEN SUÇ

Üye bilgilerinin gizliliğinin açık biçimde yasalarla korunduğunu hatırlatan Demir, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun bu konuda son derece net hükümler içerdiğini vurguladı. Üye listelerinin izinsiz paylaşılmasının ciddi yaptırımları olan bir suç olduğunu ifade eden Demir, oda başkanı olarak böyle bir sorumluluğu ve riski göze almasının mümkün olmadığını söyledi ve iddiaların bu yönüyle de dayanaksız olduğunu belirtti.

SEÇİM LİSTELERİ YASAYA GÖRE ASILACAK

Seçim sürecinin tamamen mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü dile getiren Demir, yasal takvimi hatırlatarak açıklamasını sürdürdü. Buna göre, kanun gereği üye listelerinin seçimden 15 gün önce oda binasında askıya çıkarılacağını, bu tarihten sonra isteyen adayların gelip listelerden fotokopi alabileceğini ifade eden Demir, bunun dışında herhangi bir paylaşımın söz konusu olmadığını net bir dille aktardı.

KARALAMA VE MAĞDURİYET ALGISI OLUŞTURULUYOR

Tüm adaylara eşit mesafede durduklarını özellikle vurgulayan Demir, ortaya atılan iddiaların seçim atmosferinde bilinçli olarak gündeme getirildiğini savundu. Bu söylemlerle bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ve kamuoyunda yapay bir mağduriyet algısı oluşturulmak istendiğini ifade eden Demir, sürecin bu şekilde yönlendirilmesinin hem odaya hem de esnafa zarar verdiğini sözlerine ekledi.

KANITLAYAN OLURSA GÖREVİ BIRAKIRIM

Başkan vekilinin adaylığı üzerinden hedef alındıklarını dile getiren Demir, iddialara ilişkin en net çıkışını ise bu bölümde yaptı. Herhangi bir adaya üye listesi verildiğine dair somut bir kanıt ortaya konulması halinde görevde kalmayacağını açıkça ifade eden Demir, 'Ellerinde belge varsa burada durmam, görevimden hemen istifa ederim' diyerek iddia sahiplerine çağrıda bulundu ve tartışmaya nokta koydu.