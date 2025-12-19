Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan SASST Başkanı Aycan Su Çomruk, sosyal sorumluluk çalışmalarının sahada karşılık bulmasının önemine dikkat çekerek, 'Üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluğu yalnızca bir kavram olarak değil, doğrudan eyleme dönüştürülen bir bilinç olarak ele alıyoruz. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, sokak kedilerinin beslenmesine katkı sunmayı ve öğrencilerimizin gönüllülük bilincini güçlendirmeyi amaçladık. Bayrağı merhume Öğr. Gör. Şebnem Köseoğlu Hocamızdan devralmıştık, onun izinden gidiyoruz. ' ifadelerini kullandı.

Mimar Hasan Sağlamer ise iş birliklerinin toplumsal farkındalık açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, 'Sokak kedilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kurumların ortak sorumluluğudur. Alanya Üniversitesi öğrencilerinin bu duyarlılığı sahaya taşıması son derece kıymetlidir. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.



'Sokak Kedileri İçin Birlikteyiz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sokak kedilerinin beslenmesine yönelik uygulamalar yapılırken, katılımcılara sokak kedilerinin yaşam koşullarına ilişkin farkındalık kazandırılması hedeflendi. Etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla sona erdi.