Antalya’nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Kanada vatandaşı Mazen Hazouri, evinde ölü bulundu. Saray Mahallesi Akmanlar Sokak’taki apartman dairesinde yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Hazouri’den bir süredir haber alamayan komşuları ve yakın arkadaşları, durumdan endişelenerek yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Evin salon kısmında hareketsiz halde bulunan Hazouri’nin, sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.





CENAZE MORG'A KALDIRILDI, OTOPSİ SÜRECİ BAŞLADI



Kanadalı turistin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle ortaya çıkacağı belirtildi. Ölümün doğal mı yoksa dış etkenlere bağlı mı gerçekleştiği yönünde adli süreç başlatılırken, emniyet birimlerinin soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü kaydedildi.