Alanya’da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri, Çıplaklı ve Konaklı mahallelerinde “drift” yaptığı tespit edilen iki sürücüye toplam 93 bin 717 TL idari para cezası uyguladı. Kamu düzenini bozan bu tür ihlallere karşı sıfır tolerans politikası izleyen ekipler, vatandaşların güvenliğini korumak için kararlı bir mücadele yürütüyor.



TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATANLARA AĞIR YAPTIRIM

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, Çıplaklı Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsünün drift yaptığı belirlendi. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye 47 bin 235 TL para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu. Benzer bir olay Konaklı Mahallesi’nde yaşandı. Burada ATV aracıyla drift yapan bir sürücüye 46 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. Her iki olayda da sürücüler hakkında gerekli işlemler hızla tamamlanarak cezai yaptırımlar uygulandı.



DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini riske atan trafik ihlallerine karşı denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, drift gibi kamu düzenini bozan ve tehlikeli eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Jandarma ekiplerinin sahada sürdürdüğü sıkı denetimler, Alanya’da güvenli bir trafik ortamı sağlamak için kararlılıkla devam edecek.