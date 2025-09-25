Alanya’da jandarma ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonla dikkat çekti. Avsallar Mahallesi’nde bir iş yerinden çelik kasa çalan hırsızlık çetesinin çökertilmesi ve Mahmutlar’da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen bir zanlının yakalanması, kentte güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, titiz istihbarat çalışmalarıyla sekiz kişilik bir hırsızlık çetesini deşifre etti. S.G., S.A., V.D., İ.Ş., Ç.Ş., V.Y., G.A. ve E.G. adlı şüpheliler, eş zamanlı düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı.



FETÖ ŞÜPHELİSİ MARKETTE KISKIVRAK YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin ikinci operasyonu ise Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleşti. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan aranan 53 yaşındaki M.Y., bir markette olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Mahmutlar Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan şüpheli, adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, M.Y.’nin tutuklanmasına hükmetti ve zanlı Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

JANDARMA’DAN KARARLI MÜCADELE

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için benzer operasyonların devam edeceğini belirtti. Bu operasyonlar, Alanya’da suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin ne kadar etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.