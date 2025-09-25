Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin deposunda, öğle saatlerinde kaynak işlemi yapılırken yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar depodaki yanıcı maddelere ulaştı ve alevler hızla yayılmaya başladı. Deponun hemen yanında bulunan seralar, yangının büyümesi durumunda büyük risk altındaydı. Çevredeki vatandaşların yoğun dumanları fark ederek durumu bildirmesi üzerine, Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Alanya Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çabaları sayesinde yangın, seralara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.



HALKTAN İTFAİYE ARAÇLARI İÇİN ÇAĞRI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemelerini sürdürüyor. Özellikle kaynak işlemi sırasında alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliği araştırılıyor. Bölge halkı, Alanya Orman Müdürlüğü arazözlerinin yangının seralara sıçramasını önlemedeki kritik rolünü takdir ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye araçlarının sayısal ve teknik yetersizliğinden yakındı. Vatandaşlar, olası büyük çaplı yangınlara karşı daha iyi hazırlık için itfaiye araç sayısının artırılmasını ve ekipmanların modernize edilmesini talep etti.Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve vatandaşların taleplerinin dikkate alınacağını belirtti. İş yerlerinde riskli işlemler sırasında güvenlik standartlarına uyulmasının, benzer olayların önlenmesi için hayati önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı.