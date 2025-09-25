Antalya ve Alanya’da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, kent sakinleri arasında geniş yankı uyandırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında onaylanan yeni tarifeler, toplu taşıma, okul servisleri ve kreş-yurt ücretlerinde ciddi artışlar getirdi. Özellikle kredi kartıyla biniş ücretinin 41 TL’ye yükselmesi, vatandaşların günlük yaşam giderlerini daha da zorlaştırıyor.



OKUL SERVİSLERİNE YÜZDE 25 ZAM GELDİ

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul servis ücretlerine de önemli oranda zam yapıldı. Devlet okullarında servis ücretleri mesafeye göre 2 bin 700 TL’den başlayarak 3 bin TL’ye kadar çıkıyor. 13 kilometrenin üzerindeki her mesafe için günlük 21 TL ek ücret alınacak. Özel okullarda başlangıç ücreti 3 bin 800 TL olarak belirlenirken, kilometre başına 23 TL ek ücret yansıtılacak.



KREŞ VE YURT ÜCRETLERİ DE GÜNCELLENDİ

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kreşlerde yıllık ücret merkez ilçelerde 10 bin TL, diğer ilçelerde ise 7 bin TL olarak belirlendi. Öğrenci yurtlarında ise aylık konaklama ücreti 2 bin TL oldu.



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MADDİ DESTEK

Mecliste alınan bir diğer kararla birlikte, Antalya’da ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olan üniversite öğrencilerine 2025-2026 eğitim-öğretim yılı süresince sekiz ay boyunca aylık 1.625 TL destek verilecek.



ZAMLAR KAMUOYUNDA TARTIŞMA YARATTI

Toplu ulaşım ve servis ücretlerine yapılan artışlar, özellikle dar gelirli aileler arasında endişe yarattı. Artan yaşam maliyetlerinin etkisiyle 41 TL’lik kredi kartı biniş ücreti sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Kamuoyunda ulaşım hizmetlerine erişimin zorlaştığı yönünde tepkiler yükseliyor.