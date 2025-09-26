Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde D-400 Karayolu üzerinde yaşanan trafik kazası, bölgeyi sarsan bir olaya sahne oldu. Sabah saatlerinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi ağır yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta ciddi hasar oluşurken, olay yeri adeta savaş alanına döndü. Kazanın detayları, jandarma ve polis ekipleri tarafından titizlikle inceleniyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, sağlık durumu ciddi olan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri hastanede sürerken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.