İki yıl aradan sonra Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın duyurusuyla, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) üretilen petrol, Ceyhan Limanı üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmaya başladı. Bu gelişme, bölgesel ekonomi ve enerji lojistiği açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

DEPREMDEN SONRA DURMUŞTU, ARTIK YENİDEN FAALİYETTE

Petrol sevkiyatı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu. BOTAŞ tarafından yapılan çalışmalar sonucunda boru hattı 4 Ekim 2023’te operasyona hazır hale getirilmişti. Bu sabah itibariyle ise teknik süreç tamamlanarak yeniden akış sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıklamasında, “6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır” ifadelerine yer verdi.

SOMO ÜZERİNDEN SEVKİYAT YAPILACAK

Irak Petrol Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, IKBY sınırları içerisindeki sahalardan çıkarılan ham petrolün, Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla sevk edileceği belirtildi. Petrol, bu süreçte Ceyhan Limanı’na ulaştırılarak oradan uluslararası pazarlara gönderilecek. Erbil merkezli Rudaw televizyonu da konuyla ilgili olarak, Fişhabur petrol sahasında IKBY heyeti, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketlerinin katılımıyla yapılan toplantı sonrası ihracatın yeniden başladığını duyurdu.

YENİDEN BÖLGESEL EKONOMİYE KATKI SUNACAK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, daha önce yaptığı açıklamada IKBY’deki üretim sahalarından çıkan petrolün Türkiye üzerinden ihraç edileceğini belirtmişti. Hattın yeniden faaliyete geçmesi, hem Türkiye’nin enerji lojistiğindeki rolünü güçlendirmesi hem de Irak ekonomisine katkı sağlaması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.