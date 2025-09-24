Türk Borçlar Kanunu uyarınca, konut kiralarında artış oranı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Buna göre Eylül ayında geçerli olacak yasal artış oranı %39,62 olarak açıklandı. Bu oran, ev sahiplerinin kiralara yapabileceği en yüksek zam oranını ifade ediyor. Kira sözleşmelerinde bu oranın üzerinde bir artış yer alsa bile, yasal olarak uygulanamıyor.



KİRACILARIN HAKKI KANUNLA GÜVENCE ALTINDA



Yeni oranla birlikte kiracılar, %39,62’nin üzerindeki bir zammı kabul etmek zorunda değil. Kanunen belirlenen sınır, hem kiracının hem de ev sahibinin uyması gereken üst limiti oluşturuyor. Kiracılar bu konuda haklarını savunabilirken, ev sahiplerinin bu sınırı aşması durumunda yasal yollara başvurulabiliyor.

5 YILI DOLDURAN KİRACILAR İÇİN EMSAL KİRA DÜZENLEMESİ



Kiracılar için bir diğer önemli konu ise sözleşmede 5 yılı dolduranlar açısından geçerli olan "Emsal Kira" uygulaması. Bu durumda ev sahibi, bölgedeki benzer konutların kira bedellerine göre yeni bir fiyat talep edebiliyor. Ancak bu değişikliğin geçerli olabilmesi için ya kiracının onayı ya da mahkeme kararı gerekiyor. Tek taraflı zam talebi bu koşullarda mümkün olmuyor.