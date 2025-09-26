Alanya’da kiralık konut piyasası, son dönemde yaşanan talep artışı ve ekonomik faktörlerin etkisiyle adeta zirve yaptı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenci hareketliliğinin hız kazanması, turizm sezonunun etkisi ve TÜFE-TEFE oranlarına bağlı kira zamları, kentte kiralık ev bulmayı hem zor hem de pahalı bir hale getirdi.



ÜNİVERSİTE AÇILDI; TALEP ARTTI, KİRALAR FIRLADI

Alanya'da kiralık konut fiyatları son dönemde ciddi oranda artış gösterdi. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenci hareketliliği yeniden hız kazanırken, şehirdeki kiralık dairelere olan talep de yükseldi. Bu talep artışına, TÜFE ve TEFE oranlarının açıklanmasının ardından mülk sahiplerinin kiralara zam yapması da eklenince, Alanya'da ev bulmak hem zorlaştı hem de oldukça maliyetli bir hale geldi. Vatandaşlar özellikle bütçelerine uygun kiralık ev bulmakta ciddi sıkıntılar yaşarken, mevcut evlerin fiyatları da her geçen gün yukarı yönlü güncelleniyor.



MAHALLE MAHALLE KİRA FİYATLARI

Alanya’nın mahallelerinde kiralık konut fiyatları, konum ve daire özelliklerine bağlı olarak geniş bir yelpazede değişiklik gösteriyor. Alanya Posta Medya’nın yaptığı araştırmaya göre, 2+1 dairelerin ortalama kira bedelleri mahalle bazında şu şekilde sıralanıyor: Avsallar Mahallesi: 20.000 TL - 40.000 TL, Payallar Mahallesi: 20.000 TL - 35.000 TL, Kızlarpınarı Mahallesi: 20.000 TL - 65.000 TL, Saray Mahallesi: 20.000 TL - 40.000 TL, Çarşı Mahallesi: 25.000 TL - 50.000 TL, Kadıpaşa Mahallesi: 25.000 TL - 35.000 TL,Güllerpınarı Mahallesi: 25.000 TL - 50.000 TL,Hacet Mahallesi: 20.000 TL - 45.000 TL,Cikcilli Mahallesi: 25.000 TL - 40.000 TL, Oba Mahallesi: 25.000 TL - 55.000 TL, Tosmur Mahallesi: 20.000 TL - 55.000 TL, Kestel Mahallesi: 20.000 TL - 50.000 TL, Mahmutlar Mahallesi: 25.000 TL - 80.000 TL, Kargıcak Mahallesi: 17.000 TL - 35.000 TL