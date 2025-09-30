Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin iş hayatına katılımını güçlendirecek önemli bir adımın müjdesini verdi. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı’nın gördüğü yoğun ilgi üzerine kontenjanın 100 binden 150 bine yükseltildiğini duyurdu. Bu karar, iş arayan gençler için yeni fırsatlar sunarken, hükümetin istihdam odaklı politikalarına yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

GENÇLER İÇİN FIRSAT PENCERESİ



İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarını ve iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmalarını sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz dönemde 100 bin gencin faydalandığı program, bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. Erdoğan, gençlerden gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını vurgulayarak, kontenjan artışı kararının bu doğrultuda alındığını belirtti. Programın, 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon gence ulaşması hedefleniyor.

İSTİHDAM POLİTİKALARINDA KARARLI ADIMLAR



Hükümetin genç istihdamını artırmaya yönelik politikalarının önemli bir parçası olan İŞKUR Gençlik Programı, iş hayatına geçiş sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Katılımcılara mesleki eğitim, staj imkânları ve kariyer planlama desteği sunan program, gençlerin iş piyasasında daha rekabetçi bir konuma gelmelerine olanak tanıyor. Yeni kontenjan artışıyla birlikte, daha fazla gencin bu fırsatlardan yararlanması bekleniyor.

GELECEĞE YATIRIM VURGUSU



Erdoğan, programın gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade ederek, kapsamının önümüzdeki dönemde daha da genişletilebileceğinin sinyallerini verdi. Hükümetin, gençlerin istihdamına yönelik projeleri kararlılıkla sürdüreceği belirtilirken, İŞKUR Gençlik Programı’nın bu alandaki öncü rolü dikkat çekiyor. Bu gelişme, iş arayan gençler arasında umut ve motivasyon yaratırken, Türkiye’nin genç nüfusuna verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.