Kaya, Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, yaklaşık 55 bin nüfuslu Gazipaşa’da her yıl yaklaşık 800 öğrencinin, TYT, AYT ve YDT sınavlarına girmek için komşu ilçemiz Alanya’ya gitmek zorunda kaldığını hatırlattı. “Bu durum hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz için ciddi bir zorluk oluşturmakta, sınav döneminde stres, ulaşım sıkıntısı ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Gazipaşa’da ÖSYM’ye bağlı bir sınav merkezi kurulması, öğrencilerimiz ve ailelerimiz için önemli bir kolaylık sağlayacaktır.” diyen Kaya, öğrencilerin sınav dönemlerinde yaşadığı yorgunluğa ve motivasyon kaybına dikkat çekti.

Milletvekili Kaya ayrıca, Gazipaşa ilçemizden komşu ilçemiz Alanya’daki Bilim ve Sanat Merkezi’ne (BİLSEM) giden öğrencilerin de ulaşım ve zaman açısından zorluk yaşadığını ifade etti. Yetenekli çocukların eğitimine erişimini kolaylaştırmak için Gazipaşa’da bir Bilsem açılmasının artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Kaya şunları söyledi: “Gazipaşa’da bir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açılması, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek ve yetenekli çocuklarımızın eğitimine erişimini kolaylaştıracaktır.”

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt istedi: • Gazipaşa’da ÖSYM’ye bağlı bir sınav merkezi kurulması yönünde bir çalışma var mıdır? • Her yıl yaklaşık 800 öğrencinin, komşu ilçemiz Alanya’ya giderek sınava girmesi dikkate alındığında, bu ulaşım ve sınav stresini azaltmaya yönelik kısa vadeli bir plan bulunmakta mıdır? • Gazipaşa’da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açılması için Bakanlık nezdinde bir girişim yapılmış mıdır? • Gazipaşa ilçesi, BİLSEM açılması için belirlenen kriterler arasında hangi aşamadadır? • Gazipaşa’daki öğrencilerin sınav ve eğitim imkânlarına erişimini artırmak için Bakanlığın planladığı somut adımlar nelerdir?

Kaya, açıklamasının sonunda şu mesajı verdi: “Antalya’nın her ilçesinde olduğu gibi, Gazipaşa’da da gençlerimizin eşit eğitim fırsatlarına erişebilmesi için bu adımların bir an önce atılması gerekiyor.”