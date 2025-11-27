Türkiye'de 2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Belirlenen oranla birlikte vergi, harç ve cezalardan çeşitli istisna sınırlarına kadar pek çok başlık yeni yılda güncellenecek. Geçen yıl daha yüksek açıklanan oranın bu yıl yüzde 25,49 olarak duyurulması özellikle vergi yükümlülerini yakından ilgilendiriyor.

VERGİ KALEMLERİNDE GENİŞ ÇAPLI ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranının yürürlüğe girmesiyle gelir vergisi tarifeleri ve birçok istisna tutarının bu orana göre yenileneceğini bildirdi. Çalışanların yararlandığı yemek ve yol gideri istisnaları, engelli indirimi, kira gelirlerindeki muafiyetler ve arızi kazançlara yönelik sınırlar da aynı şekilde artacak. Ayrıca esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin istisna hadleri ve veraset ve intikal vergisinde uygulanan tutarlar da yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

GÜNLÜK YEMEK VE ULAŞIM TUTARLARI YÜKSELECEK

Yemek kartı ücretlerinde alt sınırın artmasıyla günlük yemek bedelinin yeni yılda daha yüksek bir seviyeye çıkması öngörülüyor. Çalışanlara sağlanan ulaşım bedelinin gelir vergisinden istisna tutulan kısmı da yeni oranla birlikte yükselecek.

KİRA GELİRİ İSTİSNASI VE BEYAN SINIRLARI

Kira geliri elde eden mükellefler için uygulanan istisna tutarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Aynı şekilde temettü geliri, iş yeri kira geliri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinde kullanılan beyan sınırı da yükseltilecek. Tevkifata tabi olmayan gelirlerdeki beyan tutarının da yeni oran doğrultusunda güncellenmesi öngörülüyor.

GAYRİMENKUL SATIŞI VE DİĞER MALİ SINIRLAR

Gayrimenkul satışında uygulanan istisna tutarının artmasıyla 5 yıldan kısa sürede elden çıkarılan taşınmazlarda vergilendirilen kazançlar yeni sınır üzerinden hesaplanacak. Fatura düzenleme sınırı ile amortisman ayrılmadan doğrudan gider yazılabilen demirbaş tutarlarında da artış yaşanacak. Binek otomobillere ilişkin kira ve gider sınırları ise yeniden değerleme oranına bağlı olarak yükselecek.

IMEI ÜCRETİ VE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINDA ARTIŞ

İthal telefonların kayıt edilmesi için alınan IMEI kayıt ücretinin yeni yılda ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor. Aynı şekilde yurt dışına çıkacak vatandaşların ödediği harcın da orana paralel olarak artması öngörülüyor. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından av tüfeği ruhsatlarına kadar birçok kalemde uygulanan ücretler yeniden değerleme oranıyla yükseltilecek. Ruhsat kart ücretleri ve çeşitli bildirim kart bedelleri de yeni tutarlara göre düzenlenecek. Öte yandan çok sayıda vergi, harç ve cezayı kapsayan bu artışların tamamı 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.