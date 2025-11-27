Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranını Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyurdu. Bu yıl için yüzde 25,49 olarak kaydedilen oran, vergi ve istisna uygulamalarının yanı sıra çalışanlara sağlanan yemek desteğinde de yeni sınırların belirlenmesini sağladı. Açıklamanın ardından milyonlarca çalışanın merak ettiği günlük yemek kartı tutarı 2026 yılı için netleşti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINA RESMİ ONAY

Vergi Usul Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE verileri esas alınarak hesaplanan yeniden değerleme oranı, Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğ ile kesinleşti. Bu oran geçen yıla göre daha düşük seviyede gerçekleşirken, pek çok mali kalemde güncellemeye gidilmesinin de önünü açtı.

2026 GÜNLÜK YEMEK KARTI TUTARI ARTIYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte çalışanlara gelir vergisinden istisna edilerek sağlanan yemek kartı desteği de yeniden hesaplandı. Buna göre 2025 yılında 240 TL olarak uygulanan günlük yemek kartı ücreti, yeni yılda yüzde 25,49 artışla 301,2 TL seviyesine çıkacak. Belirlenen tutar, işverenlerin çalışanlarına vergiden muaf şekilde sağlayabileceği günlük yemek yardımı miktarını oluşturuyor. Öte yandan, yeniden değerleme oranı doğrultusunda çeşitli vergiler ve istisna limitlerinde de benzer güncellemeler yapılması bekleniyor.