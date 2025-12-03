Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Aylık artış yüzde 0,87'de kalırken yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye geriledi. Böylece hem aylık hem de yıllık enflasyon son yılların en düşük seviyesine inmiş oldu ve düşüş trendi 2025 boyunca kesintisiz devam etti.



KASIM RAKAMLARIYLA BİRLİKTE TAM TABLO



TÜFE Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,07, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,91 arttı. Yılın ilk 11 ayındaki birikimli artış yüzde 29,74 olarak gerçekleşti. Ekimde yüzde 32,87 olan yıllık oran, Kasım'da yaklaşık 1,8 puan daha düşerek son dört yılın en düşük seviyesine indi. Gıda ve alkolsüz içecekler Kasım'da aylık bazda yüzde 0,69 gerilerken yıllık artış yüzde 27,44'te kaldı. Ulaştırma aylık yüzde 1,78, konut ise yüzde 1,70 yükseldi. Konut, yıllık yüzde 49,92 ile hâlâ en yüksek artış gösteren ana grup olmayı sürdürdü. 143 temel başlıktan 28'inde düşüş yaşanırken 108'inde artış kaydedildi.







KİRA ZAMMI ORANI DA DÜŞTÜ



Kira artışlarında kullanılan 12 aylık TÜFE ortalaması Kasım'da yüzde 35,91'e indi. Bir önceki ay bu oran yüzde 37,15'ti. Böylece Aralık ayında sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerlerinde uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35,91 olarak kesinleşti.



BAKAN ŞİMŞEK: SON 2,5 YILIN EN DÜŞÜK AYLIK ENFLASYONU



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rakamları 'son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu' olarak nitelendirdi ve yıllık oranın yüzde 31,1 ile son dört yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 19'un altına düştüğünü, gıda enflasyonunun da normalleşme sürecine girdiğini belirtti. Aralık ayında da ılımlı seyirin süreceğini öngören Şimşek, 2026'da dezenflasyon sürecini destekleyecek unsurları küresel koşullar, sıkı para politikası, mali disiplin ve arz yönlü adımlar olarak sıraladı.









2025'TE AY AY ENFLASYON



Ocak: aylık %5,03 - yıllık %42,12

Şubat: aylık %2,27 - yıllık %39,05

Mart: aylık %2,46 - yıllık %38,10

Nisan: aylık %3,00 - yıllık %37,86

Mayıs: aylık %1,53 - yıllık %35,41

Haziran: aylık %1,37 - yıllık %35,05

Temmuz: aylık %2,06 - yıllık %33,52

Ağustos: aylık %2,04 - yıllık %32,95

Eylül: aylık %3,23 - yıllık %33,29

Ekim: aylık %2,55 - yıllık %32,87

Kasım: aylık %0,87 - yıllık %31,07



Düşüş trendi 2025'in ikinci yarısından itibaren hız kazanırken, Kasım verisiyle birlikte enflasyonda belirgin bir rahatlama sinyali daha alındı.

