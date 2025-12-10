12 ARALIK'TA İLK GÖRÜŞME

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 üyesi cuma günü ilk kez bir araya gelecek. Kulislerde yıl sonu enflasyon tahminleriyle hedef enflasyonun ortalamasına dayalı bir hesaplama yönteminin ağırlık kazandığı konuşuluyor.'

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALAMAZ

İsa Karakaş değerlendirmesinde net mesaj verdi: 'Türk-İş'in kasım raporu ortada; açlık sınırı 29.828 TL, yaşama maliyeti 38.752 TL. Şubat'ta cebe girecek ücret bu gerçekleri yok sayamaz. Yasal ve vicdani olarak açlık sınırının altında bir rakam mümkün değil. En az 33-34 bin TL olmalı, yaşama maliyetini esas alırsak 40 bin TL'nin altı düşünülemez.

MASADAKİ ÜÇ SENARYO

Karakaş'ın komisyon için öngördüğü rakamlar şöyle: En düşük ihtimal: %25 zam → 27.600 TL

Orta yol: %30 zam → 28.700 TL

Erdoğan dokunuşuyla üst sınır: 29.000 TL

Hükümet enflasyon programını koruma, işverenler ise maliyet yükünü gerekçe göstererek temkinli duruşunu sürdürüyor. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi son sözü Cumhurbaşkanı'nın söyleyebileceği, işveren teşvikleriyle üst limite çıkılabileceği konuşuluyor. Milyonların gözü kulağı komisyonda; süreç ocak sonuna kadar tamamlanacak, yeni rakam Şubat 2026 maaşlarına yansıyacak.