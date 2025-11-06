Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin geleceğini şekillendiren projeler, Ankara'da ele alındı. TBMM Grup Toplantısı sonrası gerçekleşen buluşmada Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üniversitenin son yıllardaki atılımlarını detaylıca aktardı. Bu görüşme, ALKÜ'nün ulusal çapta büyüme hamlesini pekiştirecek adımlara kapı araladı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Türkdoğan’ı tebrik ederek üniversitenin projelerine destek vereceklerini ifade etti. Görüşmede Türkdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bir tarafında Türk bayrağı diğer tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıymetli valideleriyle birlikte yer aldığı hatıra yaka iğnesi setini takdim etti.

ALANYA’YA DAVET VE TEŞEKKÜR

Rektör Türkdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Alanya’ya davet ettiğini belirterek, görüşmenin sıcak ve verimli bir ortamda geçtiğini ifade etti. Türkdoğan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve sürecin gerçekleşmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Büyükelçi Hasan Doğan’a teşekkür etti.Öte yandan, Rektör Türkdoğan Ankara’daki temaslarını sürdürerek ALKÜ’nün gelişimi için yeni iş birlikleri ve projeler üzerinde görüşmelerine devam edeceğini bildirdi.