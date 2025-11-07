Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında deniz üzerinde iki hortum oluştu. Olay, Avsallar Mahallesi açıklarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hortumlar aynı anda deniz üzerinde yükselmeye başladı. Kısa süre etkili olan hortumlar, herhangi bir zarara yol açmadan birkaç dakika içinde etkisini yitirdi.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI

Kentin farklı noktalarından da görülebilen doğa olayı, vatandaşların ilgisini çekti. Pek çok kişi, deniz üzerindeki çift hortumu cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen iki ayrı hortumun aynı anda ilerlediği anlar dikkat çekti. Öte yandan, meteoroloji yetkilileri bölgede yağışlı havanın etkisini aralıklarla sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olası ani rüzgâr ve kısa süreli fırtınalara karşı uyardı.