Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki Seyir Terası bölgesinde, gece saat 00.02 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesinin kentin farklı noktalarından duyulduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre olay, seyir terasında park halindeki tüp yüklü bir aracın alev alması sonucu yaşandı. Araçta bulunan tüplerin peş peşe patlamasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan edinilen bilgiye göre, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını, aracın ise hasar gördüğünü açıkladı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve güvenlik önlemleri devam ederken, patlamanın kesin nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor. Gelişmeler oldukça bilgilendirmeye devam edecegiz.