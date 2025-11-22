Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uy*şturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlatarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yüksek miktarda sentetik ecza ele geçirildi.

OPERASYONDA BİNLERCE HAP BULUNDU

Jandarma ekiplerinin adrese yaptığı baskında 2 bin 184 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Maddelere el konulurken, evde bulunan U.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.U., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin ilçedeki uy*şturucu ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.