Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş'ın annesi Havva Akbaş hayatını kaybetti. Aileyi ve yakın çevresini yasa boğan vefat haberi, Abdullah Akbaş'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamayla birlikte hem vefat bilgisi hem de cenaze törenine ilişkin detaylar paylaşılırken, haber kısa sürede Alanya genelinde derin bir üzüntü yarattı.







ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Abdullah Akbaş, annesinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerle kamuoyuna açıkladı:

'İnne lillâhi ve inne ileyhi raciun. Annem Havva Akbaş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, yarın pazartesi günü öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Annem için dualarınızı bekleriz.'

Paylaşımın ardından çok sayıda kişi taziye mesajları ile Akbaş ailesinin acısını paylaşırken, vefat haberi kısa sürede Alanya kamuoyunda yankı buldu.

CENAZE TÖRENİNE İLİŞKİN DETAYLAR NETLEŞTİ

Paylaşılan bilgilere göre, merhume Havva Akbaş'ın cenazesi pazartesi günü öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Merhume Havva Akbaş'a Yedigünhaber ailesi olarak Allahtan rahmet, değerli Akbaş ailesine başsağlığı diliyoruz.