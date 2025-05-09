Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor, Kalyon Stadyumu'nda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir zafer elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, gol pozisyonları üretmekte zorlandı ve devre 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Corendon Alanyaspor oldu. Nitekim baskıları sonuç verdi ve 52. dakikada sahneye Sloven golcü Andraz Sporar çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Sporar, ceza sahası içine girer girmez yaptığı düzgün vuruşla Gaziantep FK kalecisini mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Gaziantep FK beraberlik için baskısını artırsa da, Alanyaspor savunması rakibine geçit vermedi. Özellikle kaleci Ertuğrul Taşkıran kritik kurtarışlara imza atarak takımının üstünlüğünü korumasında önemli rol oynadı. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yaptığı oyuncu değişiklikleriyle savunma güvenliğini ön planda tutan Akdeniz temsilcisi, kalan dakikalarda skoru korumayı başardı.

Maçın son düdüğüyle birlikte Corendon Alanyaspor, deplasmanda elde ettiği bu değerli 3 puanla ligdeki puanını 38'e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki mesafeyi biraz daha açarak rahat bir nefes aldı. Bu galibiyet, Alanyaspor camiasında büyük sevinç yaratırken, kalan kritik maçlar öncesinde takıma önemli bir moral kaynağı oldu. Gaziantep FK ise kendi sahasında aldığı bu mağlubiyetle puan kaybı yaşadı.