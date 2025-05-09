Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı bugün iki önemli karşılaşmayla başlıyor. Gözler, saat 20.00'de Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor müsabakasına çevrilecek. Kritik mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligde kalma yolunda hayati önem taşıyan bu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Alanyaspor taraftarlarının da takımlarını bu önemli maçta yalnız bırakmayacağı öğrenilirken, Alanyaspor yönetiminin de tam kadro halinde Gaziantep deplasmanında yerini alacağı gelen bilgiler arasında.



Zorlu mücadele öncesinde takımda herhangi bir sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik ekip, oyuncuların mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti.

Ancak, önemli bir uyarı da dikkat çekiyor. Turuncu-yeşilli takımda ceza sınırında yer alan beş oyuncu bulunuyor: Richard Coelho, Nuno Lima, Fatih Aksoy, Sergio Cordova ve Enes Keskin. Bu isimler, Gaziantep maçında kart görmeleri halinde, 36. haftada oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Ligin ilk yarısında Alanya'da ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Corendon Alanyaspor, bu kez deplasmanda da aynı sonucu tekrarlayarak puan tablosunda rahat bir nefes almak istiyor. Final niteliği taşıyan bu önemli karşılaşma öncesinde Alanya cephesinde heyecan dorukta. Turuncu yeşilli ekip, tüm odak noktası 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.