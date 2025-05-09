Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Turkcell Süper Kupa 2025'in oynanış şeklini kesinleştirdi. Daha önce yeni formatıyla duyurulan Süper Kupa müsabakaları, tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu kupa finalistiyle, kupa şampiyonu ise lig ikincisiyle karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Ancak bu sezon Süper Lig'de ilk iki sırayı garantileyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Galatasaray A.Ş.'nin bu özel durumu, Süper Kupa eşleşmelerinde farklı bir senaryoyu ortaya çıkardı. Buna göre, ligi üçüncü sırada tamamlayacak takım da Turkcell Süper Kupa 2025'te yer alacak.

TFF, takımların 2025-2026 sezonu öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakalarını da dikkate alarak, Süper Kupa karşılaşmalarının 2026 Ocak ayında oynanmasına karar verdi. Müsabakaların kesin tarihleri ve finalin yapılacağı merkezler ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Federasyon, lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlara göre oluşabilecek muhtemel eşleşmeleri de detaylı bir şekilde açıkladı. Özellikle Galatasaray'ın lig şampiyonu ve kupa şampiyonu olması ihtimali başta olmak üzere, farklı senaryolara göre eşleşmeler belirlendi. Bu durum, Süper Kupa'nın önümüzdeki sezon daha da heyecanlı geçeceğinin sinyallerini veriyor.



Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.