Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın akşam deplasmanda Gaziantep FK ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligde kalma umutlarını sürdürmek isteyen Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık'ın yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Alanyaspor için hayati önem taşıyan bu karşılaşmada, teknik direktör ve futbolcuların motivasyonu yüksek. Takım, deplasmandan 3 puanla dönerek ligde rahat bir nefes almayı hedefliyor. Turuncu Yeşilli temsilcimiz, ligin ilk yarısında evinde Gaziantep ekibini 3-0’lık net bir skorla yenmişti. Hakem Kadir Sağlam'ın kariyerinde ilk kez bir Alanyaspor maçında görev alacak olması ise ayrı bir merak konusu. Sağlam'ın daha önce yönettiği 10 Gaziantep FK maçında ev sahibi ekip 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı. Bu istatistikler ışığında, yarın akşamki karşılaşmanın nasıl bir skorla sonuçlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. (Can KISA)



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