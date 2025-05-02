Corendon Alanyaspor Kulübü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol, sporcu performans ölçme ve değerlendirme süreçlerinden antrenör eğitim programlarına, üniversite öğrencilerinin staj imkanlarından maçları izlemelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Tesislerde gerçekleşen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan imza koydu. Bu iş birliği ile kulübün profesyonel ve akademi sporcularının performans ölçüm ve testleri yapılarak gelişimleri yakından takip edilecek ve bir veri tabanı oluşturulacak. Ayrıca sporculara antrenman rehberliği sağlanacak, antrenörlerin eğitimi ve gelişim seminerleri konusunda ALKÜ tarafından akademik destek sunulacak.

Protokolün bir diğer önemli ayağı ise üniversite öğrencilerine yönelik olacak. ALKÜ öğrencileri, Alanyaspor çatısı altında staj yapma imkanı bulacak ve Alanya'da oynanacak maçları tribünden takip edebilecekler.

İmza töreninde ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, dekan yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz Gümüş ve aynı zamanda Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBAM) Müdürü Prof. Dr. Işık Bayraktar ile fakültenin öğretim üyeleri de hazır bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Hasan Çavuşoğlu, Rektör Türkdoğan'a Alanyaspor forması hediye etti. Rektör Türkdoğan ise üniversitenin kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri kapsamında, eğitime ve üniversiteye verdiği desteklerden dolayı Başkan Çavuşoğlu'na bir teşekkür belgesi takdim etti. Bu iş birliği, Alanyaspor'un sportif başarısını akademik bilgi ve yöntemlerle destekleyerek daha da ileriye taşıması hedefleniyor.