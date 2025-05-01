Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor'un sahasında Bellona Kayserispor'u ağırlayacağı kritik maçın hakemi belli oldu. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz Alanyaspor, Cumartesi günü saat 16.00'da GAİN Park Stadyumu'nda Kayseri ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelede düdüğü tecrübeli hakem Ümit Öztürk çalacak.

Ümit Öztürk'e bu zorlu karşılaşmada Bersan Duran ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olarak belirlendi.

Ümit Öztürk'ün Alanyaspor Karnesi Parlak!

Denizli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ümit Öztürk'ün kariyerinde Alanyaspor ile olan istatistikleri dikkat çekiyor. Öztürk, bugüne kadar Alanyaspor'un toplamda 22 maçında görev aldı. Bu karşılaşmalarda Alanyaspor, sahadan 14 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Öte yandan Ümit Öztürk, Kayserispor'un ise 21 maçında düdük çaldı. Kayseri temsilcisi bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Bu istatistikler, Ümit Öztürk'ün kariyerinde en çok Alanyaspor maçlarında görev aldığını ve Alanya ekibine uğurlu geldiğini gösteriyor. Ligin kritik haftasında Alanyaspor'un evinde Kayserispor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği ve Ümit Öztürk yönetiminde galibiyete ulaşıp ulaşamayacağı merakla bekleniyor. (Can KISA)

İşte Süper Lig'in 34. Haftasında Görev Alacak Hakemler:

