Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı kritik Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Alanya'daki tesislerde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma çalışmalarıyla start aldı.

Bir önceki hafta Trabzonspor karşısında ilk on birde sahaya çıkan oyuncular, günü yenileme çalışmalarıyla geçirirken, diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun üzerine yoğunlaştılar. Antrenmanın bu bölümünde taktiksel varyasyonlar ve oyuncuların arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedeflendi.

Teknik Direktör Joao Pereira'nın yakından takip ettiği antrenman, oyuncuların istekli ve hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Alanyaspor, bu önemli karşılaşma öncesinde tüm gücüyle galibiyete odaklanmış durumda.

Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik heyet ve futbolcular, taraftarın da desteğiyle bu önemli mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.