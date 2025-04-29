Alanya'nın gururu Alanyaspor'a destek olmak amacıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda önemli bir toplantı düzenlendi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in başkanlığında gerçekleşen ve şehirdeki tüm önemli aktörleri bir araya getiren toplantıda, turuncu-yeşilli takım için güçlü bir birlik ve destek mesajı verildi.

Toplantıya Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ALTSO Başkan Vekili Ahmet Paşaoğlu, kulüp yöneticileri, ilgili kamu kurum müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Ürkmezer: "Bu Değere Sahip Çıkalım, Tribünleri Dolduralım ’

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ürkmezer, sözlerine Alanyaspor'a gönül veren herkese teşekkür ederek başladı ve birlik vurgusu yaptı: "Bugünkü toplanma amacımız, şehrimizin gururu Alanyaspor için birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek ve takımımıza manevi olarak destek olmaktır. Süper Lig'de takım yönetmenin zorluklarına ve Alanyaspor'un 9 yıldır Süper Lig'de olması şehrimiz için büyük bir öneme sahip . Bir şeyin değeri genelde yokluğunda anlaşılır; biz bu değere sahipken kıymetini bilelim ve onu koruyalım. Tüm Alanyalıları, ilk olarak kritik Kayserispor maçıyla başlayarak evimizdeki tüm maçlarda stadı doldurmaya ve 90 dakika boyunca takıma destek vermeye çağırıyoruz. Taraftarımızın gücüyle takımımızın başarılı olacağına ve Süper Lig'de yoluna devam edeceğine inanıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkanı Özçelik ve Rektör Türkdoğan da Alanyaspor'a olan tam desteklerini dile getirirken, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise bu kritik süreçte şehir olarak kenetlenmenin önemine dikkat çekti ve destek çağrısında bulundu.

Toplantıda, Kayserispor maçı öncesinde taraftar desteğini en üst düzeye çıkarma, taraftar ulaşımını kolaylaştırma ve şehirde maç atmosferi oluşturma konuları görüşüldü. Katılımcılar, Alanyaspor'a olan inançlarını ve desteklerini göstererek birlik beraberlik fotoğrafı çektirdi.