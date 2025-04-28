Alanya'nın Yassıtepe ile Kleopatra Plajı arasında düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Cat 2 kategorisi, renkli görüntülere ve büyük rekabete sahne oldu. 22 ülkeden 90 sporcunun katıldığı organizasyonda yarışmacılar, 4 gün boyunca 8'er sorti uçuş yaparak hedefe en yakın inişi gerçekleştirmeye çalıştı.



ÖDÜLLER PROTOKOL TEMSİLCİLERİNİN ELİNDEN VERİLDİ

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik adına Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Sipahioğlu ve ALTAV Başkan Yardımcısı Abdurrahman Açıkalın adına, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli tarafından verildi.



GENCELLİ: “2025 EKİM’DE CAT 1 ŞAMPİYONASI ALANYA’DA!”

Ödül töreni sonrası konuşan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Cat 1 kategorisinin 2025 Ekim ayında ilk kez Türkiye’de olacağını ve yarışların Alanya’da yapılacağını duyurdu. Gencelli, "Bu şampiyona, dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu ve ziyaretçiyi Alanya'ya çekecek. Spor turizmi sayesinde Alanya’nın tanıtımı daha da güçlenecek. Alanya, yalnızca deniz, kum, güneş turizmi ile değil; spor, doğa ve kültür turizmi ile de markalaşıyor. Düzenlediğimiz bu tür uluslararası organizasyonlar sayesinde şehrimizin yılın 12 ayı canlı kalan bir turizm destinasyonu haline gelmesini hedefliyoruz. Özellikle spor turizmi, Alanya’nın hem ekonomik hem de kültürel anlamda sürdürülebilir büyümesine büyük katkı sağlayacak. ALTAV olarak, spor etkinliklerine destek vererek, Alanya'nın uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde tanıtılmasını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONA KOORDİNATÖRÜ ULU’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Koordinatörü olan Ergün Ulu’nun, organizasyonun başarıyla tamamlanmasında önemli rol oynadığına dikkat çeken Gencelli yaptığı konuşmada, "Bölgemizde hava sporlarının büyümesi için özveriyle çalışan Ergün Ulu'ya teşekkür ediyoruz. Onun liderliğinde Alanya, hava sporlarında dünya çapında adını duyurmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İŞTE YARIŞMANIN KAZANANLARI;

Genel Klasman İlk Üç:

1. Yang Chen (Çin)

2. Kerem Dinçer (Türkiye)

3. Lennard Schubert (Almanya)

Kadınlar Kategorisi İlk Üç:

1. Lucie Martinkova (Çekya)

2. Huang Mantoro (Çin Taipei)

3. Lisjeta Thaqi (Kosova)