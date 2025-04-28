Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Samsunspor galibiyetiyle moral bulan Alanya temsilcisi, Trabzon'da da gol yollarında etkili olmasına rağmen sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Trabzonspor, Zubkov, Sikan (2) ve Banza'nın golleriyle skor avantajını eline geçirdi. Ancak Alanyaspor da Cordova, Hadergjonaj'ın penaltısı ve Sporar'ın golleriyle rakibine cevap vermeyi başardı. Mücadele boyunca iki takımın da atak futboluyla bol gollü bir karşılaşma ortaya çıktı.

Bu mağlubiyetle Corendon Alanyaspor 34 puanda kalırken, ev sahibi Trabzonspor puanını 45'e yükseltti. Alanyaspor için kritik öneme sahip bu deplasman maçından puan çıkaramamış olması üzüntü yarattı.