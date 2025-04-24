Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 33. haftası, birbirinden önemli karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların kritik sınavları ve ligde kalma savaşı veren ekiplerin hayati maçları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu heyecan dolu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri ve yardımcılarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 33. haftasında Alanya'yı temsil eden Corendon Alanyaspor, önemli bir deplasman maçına çıkıyor. Turuncu-yeşilli ekip, 27 Nisan Pazar günü saat 16:00'da Trabzon'da, bordo-mavili Trabzonspor'a konuk olacak. Bu kritik mücadelede düdük çalacak hakem ise Ali Şansalan olarak belirlendi.

Ligin bu kritik haftasında puan ya da puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Corendon Alanyaspor, güçlü rakibi Trabzonspor karşısında zorlu bir sınav verecek. Geçtiğimiz hafta evinde Samsunspor’u yenerek moral bulan teknik direktör ve futbolcular, bu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşmayı yönetecek olan deneyimli hakem Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Bahadır yapacak. Dördüncü hakem olarak da Erkan Özdamar görevlendirildi.

Alanyaspor’un Şansalan’dan Yana Yüzü Gülecek Mi?

Corendon Alanyaspor'un deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı kritik maç öncesinde, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın iki takım üzerindeki geçmiş istatistikleri dikkat çekiyor. Çanakkale Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Şansalan'ın kariyerinde Alanyaspor'un toplamda 18 maçında düdük çaldığı görülüyor. Ancak bu 18 karşılaşmada Alanyaspor, sahadan sadece 3 kez galip ayrılabilirken, 2 beraberlik ve tam 13 mağlubiyet yaşadı. Bu tablo, turuncu-yeşilli ekip için Şansalan yönetiminde kazanma oranının oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, Ali Şansalan'ın Trabzonspor ile olan geçmişi ise bambaşka bir tablo çiziyor. Şansalan, kariyerinde Trabzonspor'un 19 maçında görev alırken, bordo-mavili ekip bu karşılaşmaların 10'unda galibiyet sevinci yaşadı. Geri kalan maçlarda 7 beraberlik alan Trabzonspor, Şansalan yönetiminde sadece 2 kez mağlup oldu. Bu istatistikler, Trabzonspor'un Ali Şansalan'ın hakemliğinde Alanyaspor'a karşı önemli bir psikolojik ve istatistiksel üstünlüğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Alanyaspor taraftarları, takımlarının bu önemli deplasmanda göstereceği performansı merakla bekliyor. Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Corendon Alanyaspor karşılaşması, ligdeki dengeler açısından da büyük önem taşıyor.





İşte 33. Haftanın Maçları ve Hakemleri:

25 Nisan Cuma / 20.00: Beşiktaş A.Ş. - Atakaş Hatayspor (Hakem: Adnan Deniz Karaateş)

Beşiktaş A.Ş. - Atakaş Hatayspor (Hakem: Adnan Deniz Karaateş) 26 Nisan Cumartesi / 16.00: Net Global Sigortaspor - Onvo Antalyaspor (Hakem: Burak Pakkan)

Net Global Sigortaspor - Onvo Antalyaspor (Hakem: Burak Pakkan) 26 Nisan Cumartesi / 19.00: Siltaş Yapı Pendikspor Futbol Kulübü - Mondihome Kayserispor (Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu)

Siltaş Yapı Pendikspor Futbol Kulübü - Mondihome Kayserispor (Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu) 26 Nisan Cumartesi / 19.00: Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. (Hakem: Direnç Tonusluoğlu)

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. (Hakem: Direnç Tonusluoğlu) 27 Nisan Pazar / 16.00: Trabzonspor A.Ş. - Corendon Alanyaspor (Hakem: Ali Şansalan)

27 Nisan Pazar / 16.00: Tümosan Konyaspor - Adana Demirspor A.Ş. (Hakem: Arda Kardeşler)

Tümosan Konyaspor - Adana Demirspor A.Ş. (Hakem: Arda Kardeşler) 27 Nisan Pazar / 19.00: Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. (Hakem: Atilla Karaoğlan)

Bitexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. (Hakem: Atilla Karaoğlan) 27 Nisan Pazar / 19.00: İstanbulspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. (Hakem: Çağdaş Altay)

İstanbulspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. (Hakem: Çağdaş Altay) 28 Nisan Pazartesi / 20.00: Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü (Hakem: Kadir Sağlam)

Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü (Hakem: Kadir Sağlam) 28 Nisan Pazartesi / 20.00: EMS Yapı Sivasspor - MKE Ankaragücü (Hakem: Turgut Doman)

EMS Yapı Sivasspor - MKE Ankaragücü (Hakem: Turgut Doman) 28 Nisan Pazartesi / 20.00: VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor (Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy)

VavaCars Fatih Karagümrük - HangiKredi Ümraniyespor (Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy) 28 Nisan Pazartesi / 20.00: Arabam.com Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Hakem: Bahattin Şimşek)

Arabam.com Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (Hakem: Bahattin Şimşek) 28 Nisan Pazartesi / 20.00: Göztepe A.Ş. - Rams Başakşehir Futbol Kulübü (Hakem: Murat Türkoğlu)