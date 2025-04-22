Alanya'da futbol akşamı, yüreklerin ağza geldiği, adeta bir "cehennem" atmosferine sahne oldu! Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor, kümede kalma mücadelesindeki kritik rakibi Samsunspor'u ağırladı. Maçın ilk düdüğüyle birlikte tribünleri dolduran binlerce taraftarın coşkusu, futbolculara adeta enerji verdi. Alanyaspor, henüz 9. dakikada Yusuf Özdemir'in ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla 1-0 öne geçti. Bu erken gol, Alanya tribünlerinde büyük bir sevinç patlamasına yol açtı.

İkinci yarıda ise tansiyon daha da yükseldi. 55. dakikada Samsunspor'un kazandığı penaltı, Alanya taraftarlarının yüreğini ağzına getirdi. Topun başına geçen Carlos Holse, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçmek istedi ancak Alanyaspor'un "kaplanı" inanılmaz bir refleksle topu kornere çeldi! Bu kurtarış, adeta bir gol sevinci yarattı. Maçın son dakikalarında Samsunspor tüm riskleri alarak beraberlik golü için yüklense de, kalesinde adeta bir duvar ören Ertuğrul Taşkıran, rakip ataklarına geçit vermedi.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte GAİN Park Stadyumu adeta bayram yerine döndü. Futbolcular ve taraftarlar, bu kritik galibiyeti coşkuyla kutladı. Alanyaspor, bu 1-0'lık zaferle puanını 34'e çıkararak ligde 15. sıraya yükseldi ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı. Bu galibiyet, Alanya için sadece üç puan değil, aynı zamanda moral ve umut anlamına da geliyor.

