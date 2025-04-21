Trendyol Süper Lig'de heyecan giderek artarken, kümede kalma savaşı veren Corendon Alanyaspor bugün evinde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Yeşil Turunculu ekip, saat 20.00'de Gain Park Stadyumu'nda ligin üst sıralarında yer alan Samsunspor'u konuk edecek. Bu mücadele, Alanya temsilcisinin ligdeki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan’da olacak

Maç öncesinde Alanya'da adeta seferberlik ilan edildi. Taraftar grupları ve kulüp yönetimi, yaptıkları çeşitli organizasyonlarla Alanya halkını tribünleri doldurmaya çağırdı. Yeşil Turunculu ekip, güçlü rakibi Samsunspor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor ve bu doğrultuda tüm gücünü sahaya yansıtacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanı ziyaret eden coşkulu taraftar grupları, futbolculardan galibiyet sözü aldı. Hafta sonu oynanan diğer maçlarda kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor ve Sivasspor'un puan kayıpları yaşaması, Alanyaspor'un bu akşamki olası bir galibiyetinin önemini daha da artırdı. Alanya temsilcisinin Samsunspor karşısında alacağı 3 puan, kümede kalma yolunda takıma önemli bir nefes aldıracak. Tüm Alanya, bu kritik mücadeleye kilitlenmiş durumda ve takımına destek olmak için stadyumdaki yerini almaya hazırlanıyor.