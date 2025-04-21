Temsilcimiz On Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında İzmir'de Altekma ile karşılaştı. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Alanya temsilcisi, rakibini 25-20, 20-25, 20-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla seride 2-1 üstünlük sağlayan On Hotels Alanya Belediyespor, 2024-2025 sezonunu Efeler Ligi'nde 5. sırada tamamlamayı başardı. Altekma ise sezonu 6. sırada bitirdi.

Karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri de maç sırasında yaşanan gerginlik oldu. Alanya Belediyesporlu bazı voleybolcular ile tribünler arasında çıkan tartışma nedeniyle oyun bir süre durdu. Yaşanan olayların ardından taraftarlarla sözlü münakaşaya giren Alanya Belediyespor oyuncuları Fatih Yörümez ve Halit Kurtuluş, hakemler tarafından diskalifiye edildi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer

Altekma: Buculjevic, Bahov, Bertuğ Öndeş, Suarez, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir)

On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, Fatih Yörümez, Onur Günaydı, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç)

Setler: 25-20, 20-25, 20-25, 22-25

Süre: 163 dakika

Diskalifiye: Fatih Yörümez, Halit Kurtuluş (On Hotels Alanya Belediyespor)

On Hotels Alanya Belediyespor, deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle başarılı bir sezonu ilk beş içinde tamamlamış oldu.