Nesine 3. Lig 3. Grup temsilcisi Alanya 1221 FK, ligin bitimine bir hafta kala kendi sahasında Osmaniyespor'u ağırladığı karşılaşmada adeta gol olup yağdı. Mavi Beyazlılar, ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibini 6-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk golü 33. dakikada Alanya 1221 FK'nın başarılı oyuncusu Emre Toptan'dan geldi. Ancak Osmaniyespor, ilk yarının uzatma dakikalarında (45+2) Samet Karakoç ile bu gole cevap vererek skoru eşitledi. İkinci yarıya hızlı başlayan Osmaniyespor, 50. dakikada öne geçmeyi başarsa da Alanya 1221 FK pes etmedi.

Mavi Beyazlılar, golden sadece üç dakika sonra, 53. dakikada Ali Berke Timurcioğlu'nun golüyle tekrar beraberliği yakaladı. Ardından sahneye Emre Toptan bir kez daha çıktı ve attığı iki golle hat-trick yaparak takımını öne taşıdı. Farkı açmak isteyen Alanya temsilcisinde Yusuf Efe Saydam ve Oğuzhan Özleşen de fileleri havalandırarak skoru 6-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle Alanya 1221 FK puanını 34'e yükselterek ligde 10. sıraya yerleşirken, Osmaniyespor 36 puanla 8. sırada kaldı. Alanya 1221 FK, ligin son haftasında deplasmanda düşme hattında bulunan Bayburt Özel İdarespor ile karşı karşıya gelecek.