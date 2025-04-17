Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından profesyonel futbol liglerindeki takım sayısının azaltılması yönünde tarihi bir karar aldı.

TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, profesyonel liglerdeki takım sayısının geçmiş yıllardaki artışı ve mevcut durumu değerlendirildi. 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanan profesyonel liglerde, COVID-19 salgını ve 2023'teki deprem felaketi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle takım sayısında artış yaşanmış ve 2020-2021 sezonunda bu sayı 145'e ulaşmıştı.

Açıklamada, 2020-2021 sezonundan itibaren tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesinin hedeflendiği ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu hedefe ulaşılamadığı belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu, kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla önemli bir adım atarak, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerde takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına karar verdi. Hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısının, önümüzdeki sezonlardaki düşme ve çıkma sayıları dikkate alınarak 120'ye düşürüleceği bildirildi.

TFF'nin bu kararıyla Türk futbolunda önemli bir yapısal değişikliğe gidilirken, bu adımın kulüplerin ekonomik sürdürülebilirliğine ve liglerin rekabet seviyesine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor. TFF'nin önümüzdeki günlerde bu kararın detaylarını ve uygulama takvimini açıklaması bekleniyor.

2025-2026 sezonu itibariyle liglerden düşecek ve çıkacak takım sayıları şöyle olacaktır:

