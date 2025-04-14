Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki yıl önce verdiği bir röportajda yer alan "sezon sonunda bırakmayı düşünüyorum" ifadesinin bazı basın kuruluşlarında yeni bir açıklamaymış gibi yayınlanmasına tepki gösteren Başkan Çavuşoğlu, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti.

Yaklaşık 2 yıl önce verdiği bir röportajda ‘sezon sonunda bırakmayı düşünüyorum’ şeklinde yaptığı bir açıklamanın bazı yerel ve ulusal basın kuruluşlarında bilerek veya bilmeyerek yeni bir açıklamaymış gibi yayınlandığını belirten Başkan Çavuşoğlu, “İki yıl önce ‘bırakabilirim’ diye yapmış olduğum bir röportajı gerek yerel, gerek ulusal basında tekrar tekrar döndürerek yeniden yayınlanıyor. Bu haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir günde Alanyaspor'u sevenleri veya sevmeyenleri net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi bizim bunlara her zaman verecek cevabımız var. Gerektiği zaman, gerekli üslupta cevap verebiliriz ama gün o gün değil. Kalan 7 maçımızı en iyi şekilde değerlendirmeyi ve bu ligde kalmakla alakalı çalışmalarımız var.” dedi.

Çok zor bir dönemde görev aldıkları kulübü 14 yıldır en iyi şekilde yönettiklerini ve zor günde bırakıp gidecek bir yönetim olmadıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Yönetime başkaları gelsin diye özellikle son 2 yıl üst üste genel kurullar yaptık. Sokakta konuşuyorsunuz ama kongre günü geldiği zaman hiçbiriniz ortada olmuyorsunuz. Ben bunu genel kurulda da söyledim. Maalesef o yürek, o cesaret sizde yok. Ancak konuşuyorsunuz. Biz 14 yıl yaptık. Kulübü aldığımızda geldiğimiz nokta belli. Hiç anlatmaya gerek yok. Bunu herkes biliyor. Biz arkadaşlarımızla yüreğimizi, cesaretimizi, maddi ve manevi her şeyimizi ortaya koyduk. Hiç kimsenin hayal edemeyeceği yerlere geldik. 9 yıldır Alanyaspor nasıl bu ligde? Hangi imkanlarla bu ligde? Bugün sabit gelir kaynakları sadece ve sadece yıllık 400 bin Euro arkadaşlar. Bu kocaman şehirde, turizmin başkenti dediğimiz, ticaretin döndüğü bir şehirde 400 bin euro sabit gelirle bu kulüp nasıl idare edilir, hiç düşünüyor musunuz? Bunu da konuşun. Evet biz sorumluyuz. Sorumluluğumuzu da biliriz. Biz çok zor günler gördük. Bırakıp giden bir yönetim anlayışımız yoktur. Bugün görevimizin başındayız. Sezon sonuna kadar da görevimizi en iyi şekilde yapacağız.” diye konuştu.

Şehrin kenetlendiğini dile getiren Başkan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Taraftarımızla birlikte şehrimiz kenetlendi. Bodrumspor maçıyla beraber başta şehrimizi yöneten belediye başkanımız, kaymakamımız ve diğer kurumlardaki müdürlerimiz, amirlerimiz ve taraftar olarak birlik beraberlik sağladık. Yönetim kurulumuz, teknik heyet, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımız dahil olmak üzere hep birlikte kalan 7 maçımıza kenetlendik. Dedikodu zamanı değil. Şimdi motivasyon zamanıdır. Bizim kimseye boş laf edecek, ne de harcayacak zamanımız yok. Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi, maçları kazanmamız lazım. Önümüzdeki maçlarımızı almak zorundayız. 7 maç var. Kümede kalabileceğimiz seviyeye kendimiz gelmeliyiz. Başkasının ne yaptığı önemli değil, bizim kazanmamız gerekiyor.”

Başkan Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları, Alanyaspor'un ligde kalma mücadelesi verdiği kritik bir dönemde camiaya moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor.