Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde kulüp, taraftarlarına özel bir müjde verdi. Öğrenci, öğretmen ve kadın taraftarlar, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak bu heyecan dolu mücadeleyi ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğretmen ve öğrenciler okul müdürlüklerine kayıt yaptırmaları halinde vizeli Passolig kartlarına Corendon Airlines Kuzey Tribünü'nden ücretsiz bilet tanımlaması yaptırabilecekler. Kadın taraftarlar ise Passolig'in kulüp ofisinden, maç günü ise sadece stadyum ofisinden aynı tribüne ücretsiz bilet tanımlatabilecekler.

Bu kampanya ile Alanyaspor, tribünleri doldurmayı ve taraftarıyla bütünleşmeyi hedefliyor. Kulüp yetkilileri, tüm taraftarları bu önemli maça davet ederek takıma destek olmaya çağırdı.