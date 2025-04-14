Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Corendon Alanyaspor Kulübünü ziyaret ederek kulüp yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ve Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başbakan Üstel'e kulüp ve takımla ilgili detaylı bilgiler verdi. Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulübün faaliyetleri ve gelecek hedefleri hakkında Üstel'e bilgi aktardı.

KKTC Başbakanı Üstel de kulüp başkanına misafirperverlikleri için teşekkür ederek, kulübün çalışmalarında başarılar diledi. Üstel, sporun önemine vurgu yaparak, kulübün gençlere ve topluma katkı sağlamasının önemini belirtti.

Bu anlamlı ziyaret, KKTC ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin spor alanında da güçlenmesine katkı sağladı. Kulüp yönetimi, Başbakan Üstel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine verilen destek için teşekkür etti.