Kayseri’de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, Alanya adına mücadele eden deneyimli sporcu Ferhat Kurtoğlu, adeta göz dolduran bir başarıya imza attı. Kurtoğlu, 65 kg kategorisinde sol kol müsabakasında altın, sağ kol müsabakasında ise gümüş madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu unvanını elde etti. Bu başarı, sporcumuzun Avrupa ve Dünya bilek güreşi şampiyonalarına katılmaya hak kazanmasıyla taçlandırıldı.

Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkürlerini iletti. “Bana bu imkanı sağlayan, yanımda olan, destek veren ve inanan herkese; öncelikle MHP Antalya İl Teşkilatımıza, Alanya KAÇEP Başkanımız Halime Türk ve Yardımcısı Tülay Şengün’e Alanya MHP İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Sünbül’e, organizasyon aşamasında yardımlarını esirgemeyen Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Emre Kıldırgıcı’ya ve emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Alanya’ya Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu olarak dönmek büyük bir gururdur. Avrupa’da ve Dünya’da Alanya’yı temsil etmeye devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.