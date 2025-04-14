Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Alanya 1221 FK, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Sezon boyunca düşme hattından uzaklaşmak için büyük bir mücadele veren Alanya ekibi, ligin bitimine 2 hafta kala kritik bir virajı döndü. Lig ikincisiyle oynanan zorlu karşılaşmada mağlup olan takım, diğer maçların sonuçlarının lehlerine olmasıyla birlikte ligde kalmayı garantiledi.

Alanya 1221 FK'nın ligde kalma başarısı, kulüp yönetimi, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Sezon boyunca takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla takımlarına destek verdi. Kulüp yönetimi, gelecek sezon daha güçlü bir kadro kurarak daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.