Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemleri belirledi. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı deneyimli hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Alanyaspor, ligdeki ilk iki hafta içinde göstermeyi hedeflediği performansı artırmak adına bu zorlu mücadelede sahaya çıkacak.

Alanyaspor’un Arda Kardeşler’den Yana Yüzü Gülecek Mi?

Bursa Bölge Hakemlerinden olan Arda Kardeşler, kariyeri boyunca Alanyaspor’un toplamda 10 karşılaşmasında görev aldı. Turuncu-Yeşilli ekip bu karşılaşmaların 4’ünde galip gelirken geri kalan 6 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Kardeşler, Başakşehir’in ise toplamda 17 karşılaşmasında görev aldı. İstanbul ekibi bu karşılaşmaların 9’unu galibiyet, 5’ini beraberlik ve 3’ünü mağlubiyet ile tamamladı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ!

16 Ağustos Cuma

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar:

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi:

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler