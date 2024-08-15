Süper Lig'de transfer fırtınası sürerken temsilcimiz Corendon Alanyaspor'dan yıldız bir transfer haberi geldi. Buna göre temsilcimiz, bir süredir takip ettiği Rony Lopes'i kadrosuna kattı. Braga ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcu Corendon Alanyaspor'a 'evet' dedi. 28 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Sevilla'dan Braga'ya bedelsiz olarak katılmıştı. Temsilcimizin 25 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer olan yıldızı kadrosuna katmasıyla taraftarı heyecana boğdu.

İŞTE KARNESİ

Portekiz ekibinde 29 maça çıkan sol ayaklı kanat oyuncusu takımına 4 gollük katkı vermişti. 1.74 boyundaki yıldız oyuncu iki kanatta da görev alabilmesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Lopes hızı ve çalım yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Lopes gençliğinden itibaren yüksek potansiyeliyle Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Benfica altyapısında yetişen Brezilya asıllı oyuncu daha sonra Manchester City U18 takımına transfer edildi. Buradan sırayla Lille'ye kiralandı. Gösterdiği performansla Monaco'nun dikkatini çekerek 12 milyon Euro'ya transferi gerçekleşti. Monaco aynı sezonda yıldız ismi yeniden Lille'e kiraladı.

Kiradan dönen Lopes 2 sezon boyunca Monaco'da forma giymesinin ardından 25 milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. Daha sonra Olympiakos ve Troyes takımlarının formalarını giydi.