A Milli Kadın Voleybol takımının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finalde İtalya Kadın Voleybol takımı ile oynadığı maçın heyecanı Alanya'da dev ekranda yaşandı. Alanya Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde kurulan dev ekranda yüzlerce kişinin katılımıyla voleybol takımının yarı final karşılaşması büyük bir heyecan içinde takip edildi. Düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı dağıtıldı. Maçı, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanları ve Meclis Üyeleri de izledi. Vatandaşlar, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da Türkiye saatiyle 21.00'da başlayan karşılaşmayı ellerindeki Tük bayraklarıyla alkış ve tezahüratlarla pür dikkat takip etti. Filenin Sultanları'nın her sayısında, meydanda alkış sesleri yankılanırken, aileler, gençler ve çocuklardan oluşan kalabalıkta, yabancı turistler de yer aldı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı final heyecanını bizlere yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza sergiledikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyor, Atatürk Anıtı önünde kurduğumuz dev ekrandaki canlı yayın heyecanına ortak olan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Filenin Sultanları'na üçüncülük maçında Brezilya karşısında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi