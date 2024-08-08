Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunun açılış haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Süper Lig heyecanı, 1 Eylül Cuma akşamı Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile başlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonu açacağı bu mücadelede taraftarlarına "Merhaba" diyecek.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), açılış haftasında görev alacak hakemleri belirledi. Hakemlerin yanı sıra, ilk haftada oynanacak tüm maçlarla ilgili detayların da önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Süper Lig tutkunları için oldukça heyecan verici bir sezon başlamaya hazırlanırken, hakem atamaları ve maç programı da büyük bir merakla takip ediliyor. Futbolun tekrar sahne alacağı bu hafta, spor camiasında heyecanı doruk noktasına çıkaracak.

1. HAFTANIN HAKEMLERİ

Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen