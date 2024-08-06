Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin’i 3-2 yenerek yarı finale adını yazdırdı. South Paris Arena’da gerçekleşen zorlu karşılaşmada Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sergileyerek galip geldi ve tarihi bir başarı elde etti.

Maçın başından itibaren her iki takım da üstünlük sağlamak için yoğun çaba gösterdi. İlk seti kazanarak öne geçen A Milli Takım, ikinci seti de alarak maçta avantaj sağladı. Ancak, Çin’in etkili oyunu ile karşılaşma heyecanlı bir şekilde devam etti. Son setlerde büyük bir çekişme yaşanırken, A Milli Takım'ın azmi ve takım ruhu galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte, Ay-Yıldızlılar olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını kazanma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 8 Ağustos Perşembe günü sahne alacak.

ÇİN 2 - 3 TÜRKİYE

1. set: 25 - 23

2. set: 21 - 25

3. set: 24 - 26

4. set: 25 - 21

5. set: 12 - 15