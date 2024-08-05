Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, GAİN Medya ile 2 yıllık stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında, Alanyaspor’un iç saha maçlarını oynadığı Oba Stadyumu’nun adı ‘GAİN Park Stadyumu’ olarak değiştirildi.

Anlaşma detayları hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, stadyumun ismini değiştirme kararı aldıklarını belirterek, “GAİN Medya ile yaptığımız anlaşma kapsamında stadyumumuzun adı 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında GAİN Park Stadyumu olacak. Bu birlikteliğin hem takımımıza hem de GAİN Medya’ya çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu, GAİN Medya Yönetim Kurulu’na, bu işbirliğinin gerçekleşmesi dolayısıyla camia adına teşekkür ederek, “Bu birlikteliğin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

GAİN Medya ile yapılan bu anlaşmanın, Alanyaspor için önemli bir adım olduğu ifade edilirken, taraftarların da bu yeni isimle ilgili heyecanlı oldukları gözlemleniyor. Yeni stadyum ismi, Alanyaspor'un marka değerini artırırken, GAİN Medya ile ortaklık da gelecekteki projelere ivme kazandıracak.

GAİN Park Stadyumu’nda, 2024-2025 sezonunda başlayacak olan iç saha maçları için taraftarlara şimdiden unutulmaz bir deneyim sunulması hedefleniyor. Bu yeni dönemde, kulüp ve marka arasında sağlıklı bir işbirliğinin temellerinin atılması bekleniyor.