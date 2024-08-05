Antalya Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak bir projeye imza atarak, Alanya, Serik ve Aksu ilçeleri sınırlarında bulunan toplamda 59 su üstü spor parkur alanını 3 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenleyecek.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihale, su sporları alanında işletmecilik yapmak isteyen girişimcileri bir araya getirecek. Kiralama süresi boyunca, bu parkur alanlarının daha verimli bir şekilde kullanılması ve su sporları turizminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Antalya’nın doğal güzellikleri ile birleşen su sporları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmekte büyük bir potansiyele sahip. Bu ihale, bölgedeki su sporu etkinliklerinin artması ve yerel ekonominin canlanmasına katkıda bulunacak.

Başvuruların detayları ve ihale tarihi ile ilgili bilgilere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinden ulaşılabileceği bildiriliyor.

Belediyenin kiraya vereceği su sporu parkuru alanları, alanların muhammen bedelleri ve ihale tarihleri şöyle:









